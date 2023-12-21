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Соболь не играл. Страсбур - Лилль 2:1. Обзор матча, видео голов
Страсбур - Лилль ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.12.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Интересный матч состоялся накануне в чемпионате Франции. "Страсбур" Эдуарда Соболя победил "Лилль" Паулу Фонсеки. Единственная проблема в том, что украинский легионер "Страсбура" так и не вышел на поле, просидев весь матча в резерве.
Смотрите видеообзор матча.
Голы: Йоро 41 (аг), Мванга 76 – Силла 20 (аг)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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