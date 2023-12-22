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Суд оправдал экс-тренера ПСЖ по делу о расовой дискриминации

Франция

Кристоф Галтье был оправдан судом

Суд оправдал экс-тренера ПСЖ по делу о расовой дискриминации

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший наставник "ПСЖ" Кристоф Галтье, который ныне тренирует катарский "Аль-Духаиль", был оправдан судом по делу о расовой дискриминации. Об этом сообщает Footmercato. Напомним, ранее видеоаналитик "Ниццы" дал показания против Галтье, заявив, что экс-тренер называл игроков Кинг-Конгами.

По информации источника, суд города Ниццы полностью оправдал 57-летнего специалиста по всем двум эпизодам. Ни одно вероятное правонарушение не имело под собой необходимой доказательной базы. По предварительным данным, до суда Галтье грозило тюремное заключение сроком до трех лет, а также штраф в размере 45 тыс евро.

Напомним, специалист возглавлял "ПСЖ" в прошлом сезоне, приведя команду к победе в чемпионате и Суперкубке Франции. Ранее Галтье работал с "Сент-Этьеном", "Лиллем" и "Ниццей".

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Кристоф Галтье
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Источник:
footmercato
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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