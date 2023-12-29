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Экс-тренер Шахтера решил покинуть французский клуб - Источник
Фонсека летом попрощается с "Лиллем"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека покинет занимаемый пост летом следующего года. Об этом утверждает журналист Мохамед Тубаш-Тера.
Специалист возглавлял команду с лета 2022 года.
По информации источника, португалец уже принял такое решение, однако на официальном уровне руководство клуба будет скрывать его до последнего, заявляя, что вопрос возможной пролонгации сотрудничества между сторонами будет решаться в конце сезона
По неофициальным данным, экс-коуча "Шахтера" Фонсеку не устраивает трансферная кампания клуба.
Отметим, сейчас "доги" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В прошлом сезоне Паулу привел клубу к 5-й позиции в Лиги 1.
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