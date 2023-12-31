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Монако близок к подписанию защитника Вест Хэма
Тило Керер перебирается назад во Францию
Фото: whufc.com/ автор неизвестен
Французский "Монако" близок к подписанию защитника "Вест Хэма" Тило Керера, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Матте Моррето.
Сделка должна состояться во время зимнего трансферного окна. По данным СМИ, все детали трансфера согласованы и находятся на завершающей стадии.
Немецкий защитник присоединился в ряды "молотобойцев" за 12 млн из "ПСЖ", однако не сумел стать игроком основного состава. В этом сезоне центрбек принял участие в 12 поединках за лондонский клуб. Сейчас портал transfermartk оценивает игрока в 9 млн евро.
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