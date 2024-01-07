Кубок Франции. Бесконечная серия пенальти Ланса и Монако, трудности Марселя и лёгкая прогулка для Лиона

В центральном поединке 1/32 финала Кубка Франции "Ланс" и "Монако" выдали матч, достойный финала. Княжеский клуб повёл в два гола ещё в первые 20 минут, дважды воспользовавшись обрезками Флориана Сотока. Но гости слишком рано сели в оборону, позволив "Лансу" перехватить инициативу, и при поддержке самых горячих трибун в Лиге 1 сотворить камбек.

Мауасса отыграл один ещё до перерыва, а во второй половине счёт сравнял антигерой Сотока. "Кроваво-золотые" безумно давили до финального свистка, но "Монако" устоял. Подарив нам безумную серию пенальти. Каждая из команд промахнулась в 3 из 4 первых попыток.

Пока Медина и Жюльжени били по воробьям, вратарю "Ланса" Самба пришлось отбить 3 удара подряд, чтобы оставлять свою команду в игре. Но в решающий момент хозяев подвёл Адриен Томассон, позволив Маецки совершить сейв, а Магассе поставить точку в этом сумасшедшем поединке.

Также в 1/16 финала вышли такие фавориты, как "Марсель", "Лион" и "Ренн". Подопечным Дженнаро Гаттузо пришлось помучаться против скромного " Тьонвиль Лузитанс", пока Обамеянг наконец не сделал разницу спустя час с начала матча. "Ткачи" разгромили "Понтарлье" благодаря голу Шерки под занавес первого тайма и удачного дебюта второй половины. У Ляказетта 1+1. "Ренн" в схожей манере переиграл в гостях "Генгам" благодаря дублю Арно Калимуэндо. Наконец "Гавр" минимально одолел "Кан".

Кубок Франции, 1/32 финала

Ланс – Монако 2:2 (пен. 5:6)

Голы: Мауасса 43, Сотока 62 – Бен-Йеддер 1, Аклиуш 21

Ланс: Самба, Агиляр, Данзо, Медина, Мауасса (Фюльжени, 60), Франковски, Давид Кошта (Сишуба, 73), Диуф (Томассон, 60), Эль-Энауи, Сотока, Ваи (Саид, 73)

Монако: Маецки, Вандерсон, Марипан, Керер, Магасса, Уаттара, Закария, Фофана, Аклиуш (Диоп, 68), Бен-Йеддер, Балогун (Боаду, 68)

Тьонвиль Лузитанс – Марсель 0:1

Гол: Обамеянг 62

Марсель: Рубен Бланко, Мурильо, Жиго, Балерди, Меите, Лоди (Клосс, 46), Кондогбиа, Верету, Надир (Луис Энрике, 82), Обамеянг, Витинья (Согло, 90)

Понтарлье – Лион 0:3

Голы: Шерки 45, Мэйтленд-Найлз 52, Ляказетт 56

Лион: Антони Лопеш (Риу, 87), Чалета-Цар, О'Брайен, Кумбеди, Тальяфико (Сарр, 75), Шерки, Толиссо (Акуоку, 80), Мэйтленд-Найлз, Какре (Диавара, 75), Диегу Морейра, Ляказетт (Энрике, 80)

Генгам – Ренн 0:2

Голы: Калимуэндо 45, 57

Ренн: Галлон, Дуэ, Теате, Омари, Трюффер, Сантамария, Блас, Ле Фе, Дуэ (Ридер, 76), Терье (Йылдырым, 76), Калимуэндо (Бурижо, 70)

Гавр – Кан 2:1

Голы: Жужу 16, Кузяев 43 – Кьереме 26