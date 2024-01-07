Франция
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Мбаппе задумался о переходе в АПЛ
Игрок на распутье
Eurosport
Слухи о потенциальном трансфере Килиана Мбаппе не прекращаются. Не один раз все слышали, что самым вероятным вариантом продолжения карьеры француза является мадридский "Реал".
Однако, The Times отмечает, что Мбаппе имеет еще предложения из АПЛ, поэтому серьезно думает не попробовать свои силы в чемпионате, который многие считают лучшим в мире.
Контракт Килиана с "ПСЖ" завершается 30-го июня этого года. Трансферная стоимость игрока достигает безумных 204 миллиона евро.
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