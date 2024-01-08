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Официально: Стив Манданда продлил контракт со своим клубом
Соглашение действует до 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP MAURICE VAN STEEN
Бывший вратарь сборной Франции Стив Манданда подписал контракт с "Ренном". Об этом сообщает пресс-центр клуба.
Клуб Лиги 1 предложил голкиперу продлить соглашение, Стив согласился. Новый договор рассчитан до июня 2025 года.
"Я стараюсь максимально использовать каждое мгновение и не думать слишком много о будущем. Всей моей семье здесь очень нравится. В этом городе мы все чувствуем себя комфортно. Для меня есть условия для продолжения", - сказал Манданда.
???? @SteveMandanda : "L’objectif est de continuer de prendre du plaisir et de gagner le maximum de matchs avec le Stade Rennais. J’espère qu’il y aura de belles choses à venir."— Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 8, 2024
Les mots du capitaine Rouge et Noir après sa prolongation d'une saison. ⤵️
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