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Официально: Стив Манданда продлил контракт со своим клубом

Франция

Соглашение действует до 2025 года

Официально: Стив Манданда продлил контракт со своим клубом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP MAURICE VAN STEEN

Новина українською

Бывший вратарь сборной Франции Стив Манданда подписал контракт с "Ренном". Об этом сообщает пресс-центр клуба.

Клуб Лиги 1 предложил голкиперу продлить соглашение, Стив согласился. Новый договор рассчитан до июня 2025 года.

"Я стараюсь максимально использовать каждое мгновение и не думать слишком много о будущем. Всей моей семье здесь очень нравится. В этом городе мы все чувствуем себя комфортно. Для меня есть условия для продолжения", - сказал Манданда.

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Стив Манданда Ренн
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Источник:
renn
Опубликовал: Екатерина Власова
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