Официально: Стив Манданда продлил контракт со своим клубом

Бывший вратарь сборной Франции Стив Манданда подписал контракт с "Ренном". Об этом сообщает пресс-центр клуба.

Клуб Лиги 1 предложил голкиперу продлить соглашение, Стив согласился. Новый договор рассчитан до июня 2025 года.

"Я стараюсь максимально использовать каждое мгновение и не думать слишком много о будущем. Всей моей семье здесь очень нравится. В этом городе мы все чувствуем себя комфортно. Для меня есть условия для продолжения", - сказал Манданда.