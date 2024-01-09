Защитник Ниццы Аталь, призывавший к "черному дню для евреев", обжаловал приговор суда

Футболист "Ниццы" Юсеф Аталь, приговоренный к восьми месяцам лишения свободы условно за разжигание расовой ненависти в социальных сетях, подал апелляционную жалобу на приговор суда. Об этом сообщает RMC Sport.

Напомним, в начале января стало известно, что Аталь приговорен к восьми месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти. Также футболиста обязали заплатить штраф в размере 45 тысяч евро. 14 октября 2023 года Аталь опубликовал видео с призывом устроить "черный день для евреев". Позже он удалил это сообщение и попросил прощения. Несмотря на это, "Ницца" отстранила его от тренировок и игр за клуб.

Кроме того, Юсеф получил семиматчевую дисквалификацию от Дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги Франции. В ноябре игрока арестовала полиция. Отметим, что 27-летний Аталь был вызван в сборную Алжира на Кубок африканских наций, который стартует на этой неделе в Кот-д'Ивуаре.