  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Защитник Ниццы Аталь, призывавший к "черному дню для евреев", обжаловал приговор суда
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ниццы Аталь, призывавший к "черному дню для евреев", обжаловал приговор суда

Франция

Юсеф подал апелляционную жалобу на приговор суда

Защитник Ниццы Аталь, призывавший к "черному дню для евреев", обжаловал приговор суда

Nice

Новина українською

Футболист "Ниццы" Юсеф Аталь, приговоренный к восьми месяцам лишения свободы условно за разжигание расовой ненависти в социальных сетях, подал апелляционную жалобу на приговор суда. Об этом сообщает RMC Sport.

Напомним, в начале января стало известно, что Аталь приговорен к восьми месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти. Также футболиста обязали заплатить штраф в размере 45 тысяч евро. 14 октября 2023 года Аталь опубликовал видео с призывом устроить "черный день для евреев". Позже он удалил это сообщение и попросил прощения. Несмотря на это, "Ницца" отстранила его от тренировок и игр за клуб.

Кроме того, Юсеф получил семиматчевую дисквалификацию от Дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги Франции. В ноябре игрока арестовала полиция. Отметим, что 27-летний Аталь был вызван в сборную Алжира на Кубок африканских наций, который стартует на этой неделе в Кот-д'Ивуаре.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ интересен Киммих - парижане убеждают "Баварию" отпустить хавбека
yellow-arrow
Мбаппе намерен сообщить президенту ПСЖ, что он не будет продлевать контракт с клубом
yellow-arrow
Лион отпустил форварда, ПСЖ купил бразильца, Монако арендовал защитника Бундестим. Таблица трансферов клубов Лиги 1
Ницца Юсеф Аталь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости