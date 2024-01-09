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ПСЖ интересен Киммих - парижане убеждают "Баварию" отпустить хавбека

Франция

ПСЖ заинтересован в подписании Йозуа

ПСЖ интересен Киммих - парижане убеждают "Баварию" отпустить хавбека

lequipe

Новина українською

"ПСЖ" заинтересован в подписании Йозуа Киммиха.

По информации L'Equipe, французский клуб пытается убедить "Баварию" отпустить Киммиха в рамках переговоров по Норди Мукиеле. "ПСЖ" готов доплатить за переход немца значительную сумму.

Отмечается, что в "ПСЖ" ценят универсальность Киммиха, а также его лидерские качества. Игрок, со своей стороны, не исключает возможности попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Однако зимой уход полузащитника из "Баварии" крайне маловероятен, поскольку он остается важным игроком для мюнхенского клуба.

Контракт Киммиха с "Баварией" рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне Киммих отметился голом и 3 ассистами в 11 матчах Бундеслиги.

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Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен Йозуа Киммих
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Источник:
lequipe
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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