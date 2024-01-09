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ПСЖ интересен Киммих - парижане убеждают "Баварию" отпустить хавбека
ПСЖ заинтересован в подписании Йозуа
lequipe
"ПСЖ" заинтересован в подписании Йозуа Киммиха.
По информации L'Equipe, французский клуб пытается убедить "Баварию" отпустить Киммиха в рамках переговоров по Норди Мукиеле. "ПСЖ" готов доплатить за переход немца значительную сумму.
Отмечается, что в "ПСЖ" ценят универсальность Киммиха, а также его лидерские качества. Игрок, со своей стороны, не исключает возможности попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Однако зимой уход полузащитника из "Баварии" крайне маловероятен, поскольку он остается важным игроком для мюнхенского клуба.
Контракт Киммиха с "Баварией" рассчитан до 2025 года.
В текущем сезоне Киммих отметился голом и 3 ассистами в 11 матчах Бундеслиги.
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