ПСЖ интересен Киммих - парижане убеждают "Баварию" отпустить хавбека

"ПСЖ" заинтересован в подписании Йозуа Киммиха.

По информации L'Equipe, французский клуб пытается убедить "Баварию" отпустить Киммиха в рамках переговоров по Норди Мукиеле. "ПСЖ" готов доплатить за переход немца значительную сумму.

Отмечается, что в "ПСЖ" ценят универсальность Киммиха, а также его лидерские качества. Игрок, со своей стороны, не исключает возможности попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Однако зимой уход полузащитника из "Баварии" крайне маловероятен, поскольку он остается важным игроком для мюнхенского клуба.

Контракт Киммиха с "Баварией" рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне Киммих отметился голом и 3 ассистами в 11 матчах Бундеслиги.