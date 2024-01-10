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Президент ПСЖ - о Месси: Плохо отзываться о клубе после ухода неправильно и неуважительно
Нассер Аль-Хелайфи недоволен поведением Лионеля
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нассер Аль-Хелайфи недоволен поведением Лионеля Месси после того, как он ушел из "ПСЖ".
Ранее аргентинец выражал недовольство тем, что был "единственным игроком, который не получил почестей от клуба за победу на ЧМ", говорил о проблемах с болельщиками.
"Я с большим уважением отношусь к нему, но если кто-то хочет плохо отзываться о "ПСЖ" после ухода, то это неправильно. Это неуважительно.
Он неплохой парень, но мне такое не нравится. Это распространяется не только на него, но и на других. Мы говорим, когда мы вместе, а не когда игрок уже ушел. Это не наш стиль", - заявил президент "ПСЖ".
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