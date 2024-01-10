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Президент ПСЖ - о Месси: Плохо отзываться о клубе после ухода неправильно и неуважительно

Франция

Нассер Аль-Хелайфи недоволен поведением Лионеля

Президент ПСЖ - о Месси: Плохо отзываться о клубе после ухода неправильно и неуважительно

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нассер Аль-Хелайфи недоволен поведением Лионеля Месси после того, как он ушел из "ПСЖ".

Ранее аргентинец выражал недовольство тем, что был "единственным игроком, который не получил почестей от клуба за победу на ЧМ", говорил о проблемах с болельщиками.

"Я с большим уважением отношусь к нему, но если кто-то хочет плохо отзываться о "ПСЖ" после ухода, то это неправильно. Это неуважительно.

Он неплохой парень, но мне такое не нравится. Это распространяется не только на него, но и на других. Мы говорим, когда мы вместе, а не когда игрок уже ушел. Это не наш стиль", - заявил президент "ПСЖ".

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.01.2024 в 10:22
А не привітати гравця клубу з найбільшим досягненням... Перемогою у чемпіонаті світу! Та і носитися з одним М.... коли титули виграє КОМАНДА це теж не дуже порядно.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
10.01.2024 в 10:22
А не привітати гравця клубу з найбільшим досягненням... Перемогою у чемпіонаті світу! Та і носитися з одним М.... коли титули виграє КОМАНДА це теж не дуже порядно.
Ответить
0
0

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