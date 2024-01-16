  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Обамеянг признан лучшим игроком декабря в Лиге 1
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обамеянг признан лучшим игроком декабря в Лиге 1

Франция
Обновлено

Пьер-Эмерик Обамеянг забил четыре гола в прошлом месяце

Обамеянг признан лучшим игроком декабря в Лиге 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий марсельского "Олимпика" Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком декабря в Лиге 1.

34-летний игрок является автором четырех голов и четырех ассистов в прошлом месяце.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Почти одиннадцать лет назад, в феврале 2013-го, он играл за "Сент-Этьен", затем присоединился к дортмундской "Боруссии", где он творил чудеса. Пьер-Эмерик Обамеянг выиграл свой четвертый трофей UNFP как лучший игрок месяца в Лиге 1", - говорится в пресс-релизе UNFP.

Обамеянг в этом сезоне Лиги 1 сыграл 18 матчей, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

Читайте такжеОбамеянг забил 100-й гол в выездных матчах в топ-5 лигах. Среди действующих игроков больше только у трех
По теме
yellow-arrow
Марсельский Олимпик вскоре сообщит о подписании защитника - Инсайдер
yellow-arrow
Реал сделал последнее предложение Мбаппе. Клуб требует письменное согласие
yellow-arrow
L'Équipe: Ренн интересуется Артемом Бондаренко
Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UNFP
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости