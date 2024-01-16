Нападающий марсельского "Олимпика" Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком декабря в Лиге 1.

34-летний игрок является автором четырех голов и четырех ассистов в прошлом месяце.

"Почти одиннадцать лет назад, в феврале 2013-го, он играл за "Сент-Этьен", затем присоединился к дортмундской "Боруссии", где он творил чудеса. Пьер-Эмерик Обамеянг выиграл свой четвертый трофей UNFP как лучший игрок месяца в Лиге 1", - говорится в пресс-релизе UNFP.