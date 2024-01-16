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Обамеянг признан лучшим игроком декабря в Лиге 1
Пьер-Эмерик Обамеянг забил четыре гола в прошлом месяце
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий марсельского "Олимпика" Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком декабря в Лиге 1.
34-летний игрок является автором четырех голов и четырех ассистов в прошлом месяце.
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"Почти одиннадцать лет назад, в феврале 2013-го, он играл за "Сент-Этьен", затем присоединился к дортмундской "Боруссии", где он творил чудеса. Пьер-Эмерик Обамеянг выиграл свой четвертый трофей UNFP как лучший игрок месяца в Лиге 1", - говорится в пресс-релизе UNFP.
Обамеянг в этом сезоне Лиги 1 сыграл 18 матчей, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.
C’est plus Pierre-Emerick, c’est Pierre « Il Mérite » Aubameyang carrément ! ????— UNFP (@UNFP) January 16, 2024
Avec un mois bien fourni en buts et passes décisives, @Auba remporte le Trophée UNFP du Joueur du Mois de décembre ????
Félicitations Pierre-Emerick ????#TropheesUNFP pic.twitter.com/Rh0nmH243a
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