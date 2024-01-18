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Брест официально попросил отменить ВАР. Лига 1 рассмотрит в среду

Франция

Неужели отменят?

Брест официально попросил отменить ВАР. Лига 1 рассмотрит в среду

twitter.com/AS_Monaco

Новина українською
Клуб французской Лиги 1 "Брест" послал официальное письмо руководству лиги с просьбой прекратить пользоваться ВАР во всей лиге. Руководство запрос приняло и назначило заседание по теме на ближайшую среду. Об этом сообщает L’Équipe.

Как сообщает издание, письмо было послано ещё в ноябре, после матча лиги против "Монако". Тогда на послематчевой пресс-конференции главный тренер Эрик Руа заявил: "Мы уже не понимаем, почему и по каким критериям обращаются к ВАР. В нашей лиге очень много плотных матчей решаются таким способом. Возможно, это некомпетентность, не знаю".

Как сообщает L’Équipe, никто из других французских клубов официально не присоединился к просьбе "Бреста". Также издание заявляет, что шансы получить положительный ответ на просьбу, то есть отменить пользование ВАР, ничтожно малы.

На данный момент "Брест" занимает третье место в Лиге 1.

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Лига 1 Брест VAR
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Источник:
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Brest-a-bien-demande-la-suppression-du-var/1442979
Опубликовал: Леон Вургафт
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