Брест официально попросил отменить ВАР. Лига 1 рассмотрит в среду

Клуб французской Лиги 1 "Брест" послал официальное письмо руководству лиги с просьбой прекратить пользоваться ВАР во всей лиге. Руководство запрос приняло и назначило заседание по теме на ближайшую среду. Об этом сообщает L’Équipe.

Как сообщает издание, письмо было послано ещё в ноябре, после матча лиги против "Монако". Тогда на послематчевой пресс-конференции главный тренер Эрик Руа заявил: "Мы уже не понимаем, почему и по каким критериям обращаются к ВАР. В нашей лиге очень много плотных матчей решаются таким способом. Возможно, это некомпетентность, не знаю".

Как сообщает L’Équipe, никто из других французских клубов официально не присоединился к просьбе "Бреста". Также издание заявляет, что шансы получить положительный ответ на просьбу, то есть отменить пользование ВАР, ничтожно малы.

На данный момент "Брест" занимает третье место в Лиге 1.