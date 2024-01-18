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Брест официально попросил отменить ВАР. Лига 1 рассмотрит в среду
Неужели отменят?
twitter.com/AS_Monaco
Клуб французской Лиги 1 "Брест" послал официальное письмо руководству лиги с просьбой прекратить пользоваться ВАР во всей лиге. Руководство запрос приняло и назначило заседание по теме на ближайшую среду. Об этом сообщает L’Équipe. Как сообщает издание, письмо было послано ещё в ноябре, после матча лиги против "Монако". Тогда на послематчевой пресс-конференции главный тренер Эрик Руа заявил: "Мы уже не понимаем, почему и по каким критериям обращаются к ВАР. В нашей лиге очень много плотных матчей решаются таким способом. Возможно, это некомпетентность, не знаю". Как сообщает L’Équipe, никто из других французских клубов официально не присоединился к просьбе "Бреста". Также издание заявляет, что шансы получить положительный ответ на просьбу, то есть отменить пользование ВАР, ничтожно малы. На данный момент "Брест" занимает третье место в Лиге 1.
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