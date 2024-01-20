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Бензема подал в суд на известного политика, сравнившего его с террористами
Французский форвард обвиняет Земмура в клевете
Фото: twitter.com/Benzema
Не прошло и недели после обращения Карима Бензема в суд по поводу высказываний Министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, как представители французского форварда подали новый иск о клевете.
В этот раз ответчиком Бензема будет известный обозреватель, писатель, политик и участник президентских выборов во Франции-2022 Эрик Земмур. Если иск Бензема в суде будет удовлетворен Земмуру светит год в тюрьме и штраф в 45000 евро, пишет RMC Sport.
Форвард “Аль-Иттихад” подал жалобу относительно слов Земмура в передаче Télématin на телеканале France 2 в выпуске от 19 октября. Глава крайне-правой партии Reconquête провел связь между Бензема и террористами, которые убили французских преподавателей Доминика Бернара и Самюэля Пати.
“Все, что я знаю – он мусульманин, который хочет ввести шариат, шариат ведет к джихаду, а джихад – к убийствам Доминика Бернара и Самюэля Пати”.
Земмур добавил, что Бензема стал игроком сборной Франции “случайно”, и что его интересовали только “деньги и спортивные результаты”. “В сердце он не француз, он не любит Францию и никогда ее не любил”, – заключил Земмур.
Бензема отверг все вышеуказанные обвинения.
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