Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции

Хьюг Вижье, адвокат нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема, сообщил, что сторона футболиста подала в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Ранее Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией.

"Вот так мы обрекаем людей на всеобщий позор. Из-за этого также возникают серьезные последствия для их семей. Мы сеем раскол во Франции, но у нас есть много людей, которые не понимают подобных высказываний. Некоторые хотят изгнать Бензема, а другие чувствуют себя изгоями из-за того, что о нем говорят. Это полная противоположность тому, ради чего должен работать человек, который называет себя политиком", - приводит слова Вижье RTL France.

Карим Бензема перешел в саудовский "Аль-Иттихад" летом 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за "Аль-Иттихад" 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.