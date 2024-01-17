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Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции
Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией
фото из свободных источников
Хьюг Вижье, адвокат нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема, сообщил, что сторона футболиста подала в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Ранее Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией.
"Вот так мы обрекаем людей на всеобщий позор. Из-за этого также возникают серьезные последствия для их семей. Мы сеем раскол во Франции, но у нас есть много людей, которые не понимают подобных высказываний.
Некоторые хотят изгнать Бензема, а другие чувствуют себя изгоями из-за того, что о нем говорят. Это полная противоположность тому, ради чего должен работать человек, который называет себя политиком", - приводит слова Вижье RTL France.
Карим Бензема перешел в саудовский "Аль-Иттихад" летом 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за "Аль-Иттихад" 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.
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