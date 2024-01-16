Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии
Тренер Аль-Иттихада отстранил Бензема от тренировок
фото из свободных источников
Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема не покинет саудовский клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, руководители Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) и министерства спорта страны намерены сохранить французского форварда как часть проекта по развитию местного чемпионата.
Ранее сообщалось, что тренер "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо отстранил Бензема от тренировок с командой.
Бензема перешел в "Аль-Иттихад" прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года.
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