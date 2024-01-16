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Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии

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Тренер Аль-Иттихада отстранил Бензема от тренировок

Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии

фото из свободных источников

Новина українською

Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема не покинет саудовский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, руководители Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) и министерства спорта страны намерены сохранить французского форварда как часть проекта по развитию местного чемпионата.

Ранее сообщалось, что тренер "Аль-Иттихада" Марсело Гальярдо отстранил Бензема от тренировок с командой.

Бензема перешел в "Аль-Иттихад" прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года.

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Карим Бензема
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Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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