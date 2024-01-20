Известна оценка Игнатенко за матч Кубка Франции с Ниццей

Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции между представителем Лиги 2 "Бордо" и представителем Лиги 1 "Ниццей". Итоговый счет - 2:3. А это значит, что команда Даниила Игнатенко вылетает из турнира.

Украинец отыграл весь матч, а его "Бордо" дало достойный бой. Даниил отдал 33 точных паса из 38-ми передач, выполнил 2 удачных лонгбола, выиграл 4 наземных единоборства из 11-ти, 4 раза сфолил, 7 раз потерял мяч, трижды вынес сферу подальше от опасности и совершил 4 отбора. Итоговая оценка от статистиков из Sofascore - 6,5.

Для Игнатенко этот матч стал 19-м за "Бордо" в этом сезоне. В его активе 1 гол и 1 ассист.