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Лион работает над возвращением Бензема, но договориться с Аль-Иттихадом будет сложно
Карим забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 20 матчах за саудовский клуб
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"Лион" хочет подписать Карима Бензема из "Аль-Иттихада".
По данным RMC Sport, "Лион" работает над возвращением форварда, который оказался в сложной ситуации в саудовском клубе. Организовать сделку будет очень сложно - особенно с финансовой точки зрения.
Руководство "Лиона" рассчитывает, что в организации сделки помогут хорошие отношения между компанией Eagle, которая владеет клубом, и Саудовской Аравией.
Однако организовать переход будет очень сложно, поскольку Саудовская Аравия сильно потратилась на Бензема и рассматривала его как одну из главных звезд чемпионата. Его не хотят отпускать спустя полгода после перехода.
Бензема - воспитанник "Лиона". За 5 сезонов в клубе он выиграл 7 трофеев, а затем перешел в "Реал".
Ранее француз опоздал в расположение "Аль-Иттихада" на 17 дней, это разозлило клуб. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение форварда утверждало, что Карим не прибыл вовремя "из-за циклона на Маврикии".
Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. "Аль-Иттихад" сыграет на выезде с "Аль-Таи".
Бензема забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 20 матчах за саудовский клуб.
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