Лион работает над возвращением Бензема, но договориться с Аль-Иттихадом будет сложно

"Лион" хочет подписать Карима Бензема из "Аль-Иттихада".

По данным RMC Sport, "Лион" работает над возвращением форварда, который оказался в сложной ситуации в саудовском клубе. Организовать сделку будет очень сложно - особенно с финансовой точки зрения.

Руководство "Лиона" рассчитывает, что в организации сделки помогут хорошие отношения между компанией Eagle, которая владеет клубом, и Саудовской Аравией.

Однако организовать переход будет очень сложно, поскольку Саудовская Аравия сильно потратилась на Бензема и рассматривала его как одну из главных звезд чемпионата. Его не хотят отпускать спустя полгода после перехода.

Бензема - воспитанник "Лиона". За 5 сезонов в клубе он выиграл 7 трофеев, а затем перешел в "Реал".

Ранее француз опоздал в расположение "Аль-Иттихада" на 17 дней, это разозлило клуб. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение форварда утверждало, что Карим не прибыл вовремя "из-за циклона на Маврикии".

Чемпионат Саудовской Аравии возобновится в феврале. "Аль-Иттихад" сыграет на выезде с "Аль-Таи".

Бензема забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 20 матчах за саудовский клуб.