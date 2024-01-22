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Паулу Фонсека: Саудовская лига не хуже нашей, но она на самом деле более конкурентная, чем Лига 1

Франция

Тренер Лилля прокомментировал заявление Роналду

Паулу Фонсека: Саудовская лига не хуже нашей, но она на самом деле более конкурентная, чем Лига 1

Фото: ФК Рома

Новина українською

Выступая на церемонии награждения Globe Soccer Awards, Криштиану Роналду заявил, что Профессиональная лига Саудовской Аравии лучше Лиги 1.

Тренер "Лилля" Паулу Фонсека ответил на такое заявление своего соотечественника.

"Саудовская лига не хуже нашей - она на самом деле более конкурентная, чем Лига 1. Я это могу сказать после того, как провел там год".

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Криштиану Роналду Паулу Фонсека Лилль
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Caballero (DC)
22.01.2024 в 18:34
Конкурентний і чемпіонат двору.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
22.01.2024 в 18:34
Конкурентний і чемпіонат двору.
Ответить
0
0

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