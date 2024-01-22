Паулу Фонсека: Саудовская лига не хуже нашей, но она на самом деле более конкурентная, чем Лига 1

Выступая на церемонии награждения Globe Soccer Awards, Криштиану Роналду заявил, что Профессиональная лига Саудовской Аравии лучше Лиги 1.

Тренер "Лилля" Паулу Фонсека ответил на такое заявление своего соотечественника.

"Саудовская лига не хуже нашей - она на самом деле более конкурентная, чем Лига 1. Я это могу сказать после того, как провел там год".