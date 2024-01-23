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В парламенте Франции предложили прерывать трансляции матчей в случае проявлений дискриминации
Вещатели считают инициативу "слишком радикальной"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mohammad Karamali/DeFodi Images
Парламент Франции предложил прерывать трансляции матчей в случае расизма.
В понедельник комитет по расследованию нарушений в работе спортивных федераций предложил прекращать трансляции футбольных матчей в случае "серьезных проявлений дискриминации" даже в том случае, если игра продолжается. Инициатива предложена депутатом от партии "экологов" Сабриной Себайхи на фоне инцидента с вратарем "Милана" Майком Меньяном во время матча с "Удинезе" в минувшую субботу.
Отмечается, что вещатели выступили против этой инициативы и сочли ее "слишком радикальной" и "далекой от сути проблемы". Кроме того, по словам эксперта по СМИ, вещатель не может принять решение о прекращении трансляции в одностороннем порядке без указания высшего футбольного руководства.
Существующие рекомендации на случай проявлений дискриминации во время матча предусматривают уменьшение звука трансляции и отсутствие в кадре соответствующего изображения.
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