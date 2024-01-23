В парламенте Франции предложили прерывать трансляции матчей в случае проявлений дискриминации

Парламент Франции предложил прерывать трансляции матчей в случае расизма.

В понедельник комитет по расследованию нарушений в работе спортивных федераций предложил прекращать трансляции футбольных матчей в случае "серьезных проявлений дискриминации" даже в том случае, если игра продолжается. Инициатива предложена депутатом от партии "экологов" Сабриной Себайхи на фоне инцидента с вратарем "Милана" Майком Меньяном во время матча с "Удинезе" в минувшую субботу.

Отмечается, что вещатели выступили против этой инициативы и сочли ее "слишком радикальной" и "далекой от сути проблемы". Кроме того, по словам эксперта по СМИ, вещатель не может принять решение о прекращении трансляции в одностороннем порядке без указания высшего футбольного руководства.

Существующие рекомендации на случай проявлений дискриминации во время матча предусматривают уменьшение звука трансляции и отсутствие в кадре соответствующего изображения.