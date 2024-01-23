  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. В парламенте Франции предложили прерывать трансляции матчей в случае проявлений дискриминации
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В парламенте Франции предложили прерывать трансляции матчей в случае проявлений дискриминации

Франция

Вещатели считают инициативу "слишком радикальной"

В парламенте Франции предложили прерывать трансляции матчей в случае проявлений дискриминации

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mohammad Karamali/DeFodi Images

Новина українською

Парламент Франции предложил прерывать трансляции матчей в случае расизма.

В понедельник комитет по расследованию нарушений в работе спортивных федераций предложил прекращать трансляции футбольных матчей в случае "серьезных проявлений дискриминации" даже в том случае, если игра продолжается. Инициатива предложена депутатом от партии "экологов" Сабриной Себайхи на фоне инцидента с вратарем "Милана" Майком Меньяном во время матча с "Удинезе" в минувшую субботу.

Отмечается, что вещатели выступили против этой инициативы и сочли ее "слишком радикальной" и "далекой от сути проблемы". Кроме того, по словам эксперта по СМИ, вещатель не может принять решение о прекращении трансляции в одностороннем порядке без указания высшего футбольного руководства.

Существующие рекомендации на случай проявлений дискриминации во время матча предусматривают уменьшение звука трансляции и отсутствие в кадре соответствующего изображения.

По теме
yellow-arrow
Марсель планирует подписать защитника Арсенала
yellow-arrow
Роналдо - о Мбаппе и Реале: Могу сказать, что на испанском он говорит почти идеально
yellow-arrow
Тренер ПСЖ Энрике сообщил руководству о желании продать несколько игроков клуба
Франция Лига 1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости