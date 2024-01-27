  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Матич официально поменял клубы во французской Лиге 1
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матич официально поменял клубы во французской Лиге 1

Франция

Контракт на 2,5 года

Матич официально поменял клубы во французской Лиге 1

Фото: ФК Ліон

Новина українською

Сербский полузащитник Неманья Матич стал футболистом "Лиона". Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт между сторонами подписан до лета 2026г. Трансфер из "Ренна" обошелся "догам" в 2,6 миллиона евро.

С августа прошлого года серб выступал за "Ренн". Во французском чемпионате он провел 13 матчей, еще шесть матчей сыграл в Лиге Европы.

Ранее Матич также играл за "Челси", "Бенфику", "Манчестер Юнайтед", "Рому" и другие клубы. Кроме того, на его счету 48 встреч в составе сборной Сербии. В последний раз он выступал за свою национальную команду в 2019 году.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Марсель – Монако: смотреть Live-трансляцию матча чемпионата Франции
yellow-arrow
Зинедин Зидан может возглавить клуб из Лиги 1
yellow-arrow
Лига 1. Лион – Ренн 2:3. Веселая перестрелка двух кризисных команд
Лион Ренн Неманья Матич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Олімпік Ліон
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости