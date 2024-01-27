Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матич официально поменял клубы во французской Лиге 1
Контракт на 2,5 года
Фото: ФК Ліон
Сербский полузащитник Неманья Матич стал футболистом "Лиона". Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Контракт между сторонами подписан до лета 2026г. Трансфер из "Ренна" обошелся "догам" в 2,6 миллиона евро.
С августа прошлого года серб выступал за "Ренн". Во французском чемпионате он провел 13 матчей, еще шесть матчей сыграл в Лиге Европы.
Ранее Матич также играл за "Челси", "Бенфику", "Манчестер Юнайтед", "Рому" и другие клубы. Кроме того, на его счету 48 встреч в составе сборной Сербии. В последний раз он выступал за свою национальную команду в 2019 году.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.
Популярное сейчас
- "Выразился, как импотент": Федецкий раскритиковал Чеферина за его слова об Украине и Израиле
- Мариуш Левандовски: То, что творится в Украине, лишь показывает, что у этих ребят очень большая сила, надежда на то, что все закончится
- Свитолина показала милое фото своего домашнего любимца
- Стало известно, когда Килиан Мбаппе определится с выбором будущего клуба
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО