ПСЖ нашел замену Мбаппе на тот случай, если форвард покинет клуб летом

Ожидается, что Килиан Мбаппе объявит о своем будущем в ближайшие несколько недель.

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Но "ПСЖ" не уверен, что 25-летний игрок останется в клубе, поэтому они уже определились с заменой Мбаппе. Это будет форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.

Футболисты играют на схожих позициях, к тому же "ПСЖ" хотел подписать 26-летнего англичанина в 2022 году, но не сложилось.