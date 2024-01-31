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ПСЖ нашел замену Мбаппе на тот случай, если форвард покинет клуб летом

Франция

Будущее французского форварда пока неизвестно

ПСЖ нашел замену Мбаппе на тот случай, если форвард покинет клуб летом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ожидается, что Килиан Мбаппе объявит о своем будущем в ближайшие несколько недель.

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Но "ПСЖ" не уверен, что 25-летний игрок останется в клубе, поэтому они уже определились с заменой Мбаппе. Это будет форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.

Футболисты играют на схожих позициях, к тому же "ПСЖ" хотел подписать 26-летнего англичанина в 2022 году, но не сложилось.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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