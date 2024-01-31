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ПСЖ нашел замену Мбаппе на тот случай, если форвард покинет клуб летом
Будущее французского форварда пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Ожидается, что Килиан Мбаппе объявит о своем будущем в ближайшие несколько недель.
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Но "ПСЖ" не уверен, что 25-летний игрок останется в клубе, поэтому они уже определились с заменой Мбаппе. Это будет форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.
Футболисты играют на схожих позициях, к тому же "ПСЖ" хотел подписать 26-летнего англичанина в 2022 году, но не сложилось.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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