Тренер "ПСЖ": Мбаппе еще не сообщил мне о своих дальнейших планах

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике заявил, что Килиан Мбаппе еще не сообщил ему о своих дальнейших планах.

"Килиан мне еще ничего не говорил. Я не знаю, что он собирается делать".

Контракт форварда с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение со своим клубом.