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Тренер "ПСЖ": Мбаппе еще не сообщил мне о своих дальнейших планах
Будущее форварда до сих пор неизвестно
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике заявил, что Килиан Мбаппе еще не сообщил ему о своих дальнейших планах.
"Килиан мне еще ничего не говорил. Я не знаю, что он собирается делать".
Контракт форварда с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение со своим клубом.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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