  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Тренер "ПСЖ": Мбаппе еще не сообщил мне о своих дальнейших планах
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер "ПСЖ": Мбаппе еще не сообщил мне о своих дальнейших планах

Франция
Обновлено

Будущее форварда до сих пор неизвестно

Тренер "ПСЖ": Мбаппе еще не сообщил мне о своих дальнейших планах

twitter

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике заявил, что Килиан Мбаппе еще не сообщил ему о своих дальнейших планах.

"Килиан мне еще ничего не говорил. Я не знаю, что он собирается делать".

Контракт форварда с "ПСЖ" заканчивается в конце сезона, а это означает, что игрок может присоединиться к любому клубу, если не продлит соглашение со своим клубом.

Читайте такжеПСЖ нашел замену Мбаппе на тот случай, если форвард покинет клуб летом
По теме
yellow-arrow
Луис Энрике вернулся в Бразилию, Малиновский проложил путь для Витиньи. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Мбаппе не нравится позиция на поле при Энрике - Источник
yellow-arrow
ПСЖ нашел замену Мбаппе на тот случай, если форвард покинет клуб летом
Луис Энрике Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости