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Марсельский Олимпик отрицает слова Лапорты об их вступлении в Суперлигу

Франция
Обновлено

Наша позиция не изменилась (с)

Марсельский Олимпик отрицает слова Лапорты об их вступлении в Суперлигу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Олимпик Марсель" опроверг утверждение президента "Барселоны" Жоана Лапорты о том, что французский клуб согласился на участие в Суперлиге.

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"Мы объяснили нашу позицию еще в декабре, и она не изменилась", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что ближайший матч марсельского "Олимпика" состоится 4 февраля. Они сыграют против "Лиона". Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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Жоан Лапорта Барселона Марсель
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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