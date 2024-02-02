Марсельский Олимпик отрицает слова Лапорты об их вступлении в Суперлигу

"Олимпик Марсель" опроверг утверждение президента "Барселоны" Жоана Лапорты о том, что французский клуб согласился на участие в Суперлиге.

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"Мы объяснили нашу позицию еще в декабре, и она не изменилась", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что ближайший матч марсельского "Олимпика" состоится 4 февраля. Они сыграют против "Лиона". Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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