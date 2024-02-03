Лига 1. Ренн - Монпелье 2:1. Борьба до финального свистка

Лига 1. 20-й тур

Ренн. "Стад де ла Рут де Лорьян"

Арбитр: Вернисе Матье

"Ренн" - "Монпелье" 2:1

Голы: Терье 3, Калимуэндо 48(Пен) - Саванье 73

"Ренн": Манданда - Г. Дуэ, Омари, Теат, Трюффер - Бурижо(Матусива), Ле Фе(Сейду), Сантамария, Д. Дуэ(Гуири) - Калимуэндо(Йылдирим), Терье(Бла)

"Монпелье": Лекомт - Чато(Гефти), Омерагич, Жульен, Сагнан(Леруа), Минкарелли - Саванье, Фаяд(Карамо), Шотар(Ферри) - Кулибали(Кулибали), Хазри

Предупреждения: Трюффер, Калимуэндо, Ле Фе - Сагнан, Хазри, Минкарелли

"Ренн" уже с первых минут завладел инициативой и смог забить быстрый мяч. Дезери Дуэ выгрыз мяч после борьбы в центре поля и пошел вперед, отдал на Терье, а нападающий вошел в штрафную и пробил сперва в стойку, а со второй попытки добил в пустые ворота, и вывел хозяев вперед уже на третьей минуте матча.

После забитого гола хозяева продолжили владеть инициативой, и создали еще несколько хороших моментов у ворот Лекомта в течение следующих 20 минут, "Монпалье" долго ничем существенным не отвечал сопернику, и только под конец первого тайма подопечные Тер-Закаряна перехватили инициативу, а на 42 минуте впервые пробили в створ ворот Манданда.

Если в первом тайме хозяевам для того, чтобы забить гол понадобилось 3 минуты со стартового свистка, то во втором тайме они формально превзошли это достижение - заработав пенальти через сорок секунд после начала второго тайма.

"Ренн" смог разогнать быструю контратаку, мяч на правом фланге получил Бурижо, он отдал вперед на ход Гела Дуэ, ивиариец ворвался в штрафную и был остановлен Минкарелли с нарушением правил, арбитр назначил 11-метровый удар, который реализовывает Калимуэндо.

Хозяева продолжили активно наседать на ворота Лекомта и даже забили третий мяч, который правда отменили из-за положения вне игры. И когда начало казаться, что "Ренн" тотально доминирует, "Монпелье" неожиданно начал перехватывать инициативу в матче и сокращает отставание до минимума на 73 минуте. Гости в затяжной атаке выгрызли мяч, и капитан команды Саванье, ударом из-за пределов штрафной площади переигрывает опытного Стива Манданда.

Забитый мяч вдохновил гостей и наоборот, заставил хозяев действовать более осторожно, учитывая цену следующей ошибки. "Монпелье" продолжал давить на ворота соперника до конца матча, "Ренн" откровенно доигрывал матч сидя в обороне, играя от соперника и все-таки отбился, выстоял и заработал важные три очка.