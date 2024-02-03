Лига 1, 20-й тур

Нант, Божуар

Нант – Ланс 0:1

Гол: Давид Кошта 48

"Ланс" добыл вторую выездную победу кряду, минимально одолев "Нант". Как и в игре прошлого тура, открыл счёт в матче Давид Кошта, переживающий свою лучшую форму в карьере. Плюс снова на ноль отстоял Брис Самба, в чём узнаётся новый почерк подопечных Франка Эса.

Португалец Кошта сегодня снова играл "десятку" под парой Ваи и Сотока. "Канарейки" надёжно прикрыли форвардов гостей, так что именно подключения №10 из глубины генерировали большую часть остроты "Ланса" впереди. За счёт умного движения Сотока Кошта имел кучу пространства и за 77 минут успел нанести наибольшее количество ударов (5) и успешных обводок (4) в составе обоих команд.

После сухого первого тайма Кошта открылся из-за спин Молле и Чиривельи и хладнокровно завершил в чужой штрафной. Отмечаем также шикарный ассист Факундо Медины. После этого "Ланс" перестал искать приключения впереди и довольно уверенно закрыл игру в обе стороны.

Нетипичная картина для "кроваво-золотых" образца прошлых лет, но такой подход Франка Эса определенно работает. И уже довольно давно – "Ланс" сегодня отыграл всухую в 9-м матче Лиги 1 из 12 последних. И незаметно вплотную приблизился к зоне еврокубков. Пока шестые, но до третьего места всего три пункта. Шесть до прошлогоднего второго места, казавшегося недостижимым после неудачного старта этой кампании.

Нант: Лафон – Аду (Паллуа, 12), Кастеллетто, Зезе, Дюверн – Молле (Аппюа, 78), Сиссоко (Бамба, 59), Чиривелья, Дуглас, Кадевере (Аблин, 78) – Мохамед

Ланс: Самба – Агиляр, Данзо, Медина – Франковски, Диуф (Абдул-Самед, 86), Эль-Энауи, Чавес (Айдара, 86) – Давид Кошта (Фюльжени, 78) – Сотока, Ваи (Саид, 79)

Предупреждения: Кадевере 27, Дуглас 61 – Агиляр 81, Данзо 82