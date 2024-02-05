Семья Дженнаро Гаттузо стала жертвой вымогательств со стороны итальянской мафии

Семья главного тренера "Марселя" Дженнаро Гаттузо стала жертвой вымогательства со стороны калабрийской мафиозной организации под названием "Ндрангета".

Все началось с того, что отец Гаттузо планировал установить фотоэлектрические панели на принадлежащей ему земле. Для этого проекта он получил финансирование в размере 80 000 евро. После этого преступники потребовали деньги и пытались оказывать давление на мужчину, дважды осуществив поджёг машины его дочери.

В итоге Гаттузо-старший подал заявление в полицию, после чего началось расследование, включая прослушивание телефонных разговоров. На одном из них, согласно данным, обнародованным в субботу газетой Il Fatto Quotidiano, сестра Гаттузо разговаривает с другом и указывает, что ее брат заплатил бы заявленную сумму в 3000 евро для разрешения ситуации. Расследование привело к аресту двух мужчин, связанных с "Ндрангетой". Расследование продолжается.

Напомним, что Гаттузо возглавил "Марсель" 27 сентября 2023 года. Его соглашение рассчитано до лета 2024 года.