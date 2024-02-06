Защитник ПСЖ вернулся к тренировкам команды после вылета из Кубка Африки

Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими вернулся к тренировкам в стане парижского клуба.

В Париж марокканец прибыл из Кот-д'Ивуара после вылета своей сборной от Южной Африки (0:2). О том, будет ли Хакими готов к предстоящему поединку с "Брестом" в Кубке Франции, сообщит главный тренер команды - Луис Энрике.

Напомним, что этот матч состоится завтра, 7 февраля, в 22:10.