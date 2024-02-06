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Защитник ПСЖ вернулся к тренировкам команды после вылета из Кубка Африки
Марокканец возвращается к выступлениям за клуб
Paris Saint-Germain
Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими вернулся к тренировкам в стане парижского клуба.
В Париж марокканец прибыл из Кот-д'Ивуара после вылета своей сборной от Южной Африки (0:2). О том, будет ли Хакими готов к предстоящему поединку с "Брестом" в Кубке Франции, сообщит главный тренер команды - Луис Энрике.
Напомним, что этот матч состоится завтра, 7 февраля, в 22:10.
Le retour d’@AchrafHakimi au Campus PSG ❤️???? pic.twitter.com/SO97NnGI7s— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 6, 2024
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Источник:Foot mercato
Опубликовал: Александр Бураков
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