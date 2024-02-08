  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе получил повреждение в 1/8 финала Кубка Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе получил повреждение в 1/8 финала Кубка Франции

Франция

Тревожные новости для парижан

Мбаппе получил повреждение в 1/8 финала Кубка Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил повреждение в домашнем матче 1/8 финала Кубка Франции против "Бреста" (3:1).

На 69-й минуте игры защитник гостей Лильян Брассье совершил грубый подкат, вследствие чего получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Мбаппе, в то же время, получил травму лодыжки, но доиграл до окончания встречи.

"Что касается Мбаппе - посмотрим завтра. Он получил сильный удар по щиколотке. Он остался на поле, с ним всё в порядке, врачи завтра осмотрят, - цитирует слова наставника "ПСЖ" Луиса Энрике football.fr.

10 февраля парижане сыграют с "Лиллем" в Лиге 1, а 14 февраля примут испанский "Реал Сосьедад" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Вдесятером слишком сложно. ПСЖ — Брест 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ткачам помог новичок. Лион — Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Кубок Франции. ПСЖ проводит работу над ошибками, рекордная результативность Ниццы и сенсация аматоров из Ле-Пюи
Кубок Франции Брест Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football.fr
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости