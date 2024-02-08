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Мбаппе получил повреждение в 1/8 финала Кубка Франции
Тревожные новости для парижан
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил повреждение в домашнем матче 1/8 финала Кубка Франции против "Бреста" (3:1).
На 69-й минуте игры защитник гостей Лильян Брассье совершил грубый подкат, вследствие чего получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Мбаппе, в то же время, получил травму лодыжки, но доиграл до окончания встречи.
"Что касается Мбаппе - посмотрим завтра. Он получил сильный удар по щиколотке. Он остался на поле, с ним всё в порядке, врачи завтра осмотрят, - цитирует слова наставника "ПСЖ" Луиса Энрике football.fr.
10 февраля парижане сыграют с "Лиллем" в Лиге 1, а 14 февраля примут испанский "Реал Сосьедад" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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