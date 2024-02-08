ПСЖ покидает Парк де Пренс

"Пари Сен-Жермен" покинет Парк де Пренс в ближайшие месяцы.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи объявил, что команда переедет со стадиона после того, как Парижский городской совет ратифицировал запрет на продажу участка в собственность Катара.

"Слишком легко сейчас сказать, что стадион больше не продается. Мы знаем, чего хотим, мы потратили годы, чтобы купить стадион. Теперь это конец. Мы хотим покинуть стадион", – приводит слова Аль-Хелаифи испанский AS.

Сначала столичный клуб выдвигал свою кандидатуру на приобретение стадиона национальной сборной Франции – "Стад де Франс", но в январе окончательно отказался от этой идеи.

Руководство "ПСЖ" собирается организовать экстренную встречу по обсуждению дальнейших действий с инвесторами клуба – американским фондом Arcos Sports.