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ПСЖ покидает Парк де Пренс
Парижане будут играть на другой арене
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" покинет Парк де Пренс в ближайшие месяцы.
Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи объявил, что команда переедет со стадиона после того, как Парижский городской совет ратифицировал запрет на продажу участка в собственность Катара.
"Слишком легко сейчас сказать, что стадион больше не продается. Мы знаем, чего хотим, мы потратили годы, чтобы купить стадион. Теперь это конец. Мы хотим покинуть стадион", – приводит слова Аль-Хелаифи испанский AS.
Сначала столичный клуб выдвигал свою кандидатуру на приобретение стадиона национальной сборной Франции – "Стад де Франс", но в январе окончательно отказался от этой идеи.
Руководство "ПСЖ" собирается организовать экстренную встречу по обсуждению дальнейших действий с инвесторами клуба – американским фондом Arcos Sports.
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