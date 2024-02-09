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Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Франции

Франция

Определились четвертьфинальные пары

Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Франции

фото из соцсетей

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В четверг, 8 февраля, во время игры между "Руаном" и "Монако", состоялась жеребьёвка стадии 1/4 Кубка Франции.

Пары четвертьфиналистов турнира выглядят следующим образом:

"ПСЖ" – "Ницца"
"Лион" – "Страсбург"
"Ренн" – "Ле-Пюи"
"Руан" – "Валансьен"

Отметим, что на данной стадии предусмотрен одноматчевый формат. Даты проведения поединков - 27 и 28 февраля.

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Источник:
French football
Опубликовал: Александр Бураков
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