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Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Франции
Определились четвертьфинальные пары
фото из соцсетей
В четверг, 8 февраля, во время игры между "Руаном" и "Монако", состоялась жеребьёвка стадии 1/4 Кубка Франции.
Пары четвертьфиналистов турнира выглядят следующим образом:
"ПСЖ" – "Ницца"
"Лион" – "Страсбург"
"Ренн" – "Ле-Пюи"
"Руан" – "Валансьен"
Отметим, что на данной стадии предусмотрен одноматчевый формат. Даты проведения поединков - 27 и 28 февраля.
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Источник:French football
Опубликовал: Александр Бураков
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