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Луис Энрике опроверг информацию о травме Мбаппе
Травма не подтвердилась
as USA
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике опроверг недавнюю информацию о том, что нападающий команды
"Килиан Мбаппе завтра будет с нами, он уже доступен. Сегодня он не тренировался, так как мы решили не рисковать", — приводит слова Энрике PSG Report в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, 25-летний форвард получил повреждение голеностопного сустава в поединке Кубка Франции против "Бреста" (3:1). Француз смог доиграть до конца встречи, но в четверг пропустил тренировку команды.
В текущем сезоне на счету Мбаппе 30 забитых мячей и 7 результативных передач в 29 играх за "ПСЖ" во всех турнирах.
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