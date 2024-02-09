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Луис Энрике опроверг информацию о травме Мбаппе

Франция

Травма не подтвердилась

Луис Энрике опроверг информацию о травме Мбаппе

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике опроверг недавнюю информацию о том, что нападающий команды Килиан Мбаппе не сыграет в матче 21-го тура французской Лиги 1 против "Лилля".

"Килиан Мбаппе завтра будет с нами, он уже доступен. Сегодня он не тренировался, так как мы решили не рисковать", — приводит слова Энрике PSG Report в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 25-летний форвард получил повреждение голеностопного сустава в поединке Кубка Франции против "Бреста" (3:1). Француз смог доиграть до конца встречи, но в четверг пропустил тренировку команды.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 30 забитых мячей и 7 результативных передач в 29 играх за "ПСЖ" во всех турнирах.

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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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