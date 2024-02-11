Лига 1. Нешуточный рывок Ренна Стефана, 10-матчевая успешная серия Бреста и редкая победа Нанта

"Ренн" последних недель – абсолютно лучшая команда Лиги 1 по текущей форме. Подопечные Жюльена Стефана сегодня добыли 5-ю победу кряду в чемпионате, скромно переиграв на выезде "Гавр" за счёт единственного мяча Бенжамена Бурижо. Удивительно, но за последние 5 туров у "красно-чёрных" почти столько же очков (15), сколько за 16 туров до этого (16). Так и в еврокубки можно ненароком заскочить.

Если успехи "Ренна" потихоньку перестают удивлять, то вот победа "Нанта" – почти шок-контент. "Канарейки" – одна из двух худших команд последнего времени (по 1 очку в 5 турах наравне с "Метцем"). А тут 3 очка в Тулузе, да ещё и заслуженные. Хотя, конечно, ранний гол Мостафы Мохамеда со штрафного сильно помог. После этого "Нант" смог позволить себе некоторую пассивность впереди.

Победить "Брест" – вызов, с которым в Лиге 1 никто не в состоянии справиться уже в 10 турах кряду. Хотя ничья с "Клермоном" немного разочаровывает на фоне недавних успехов – серии из 6 побед, а затем ничьих с двумя лучшими коллективами страны – ПСЖ (2:2) и "Ниццей" (0:0). Конкуренция за Европу в этом году сумасшедшая, но "Брест" пока не только её не проигрывает, но и идёт третьим.

Ещё один важный мотив последних туров – возрождение "Лорьяна". "Мерлузовые" давно подают признаки жизни по игровому содержанию, но результат при этом долгое время продолжал ускользать. Как две недели назад, когда Андре Айю дважды обокрал их в концовке матча с "Гавром" (3:3). Затем была долгожданная и впридачу волевая победа над "Метцем" (1:2), худшей командой элиты. И наконец не только 3 очка, но ещё и уверенность, с которой они добыли результат.

Лига 1. 21-й тур

Гавр – Ренн 0:1

Гол: Бурижо 60

Гавр: Дема, Него (Нгура, 76), Санганте, Льорис, Кенку, Опери, Туре, Кешта, Казимир (Грансир, 65), Байо (Жужу, 76), Сабби (Айю, 65)

Ренн: Манданда, Дуэ (Сейду, 61), Теате, Омари, Трюффер, Бурижо (Блас, 85), Дуэ (Сала, 61), Сантамария, Матусива, Терье, Калимуэндо (Гуири, 76)

Тулуза – Нант 1:2

Голы: Даллинга 90+6 – Мохамед 2, Кадевере 51

Тулуза: Рест, Деслер, Николайсен, Мависса Элеби (Коста, 60), Суасо (Сиссоко, 80), Шмидт (Скюття, 80), Сьерро (Спирингс, 60), Деннум (Магри, 60), Бабика, Гбоо, Даллинга

Нант: Лафон, Кастеллетто, Паллуа, Зезе, Дюверн (Монго, 81), Сиссоко, Чиривелья, Коко (Коцца, 71), Кадевере (Бутсенгкам, 81), Мохамед (Аблин, 80), Траоре (Аппюа, 65)

Клермон – Брест 1:1

Голы: Кье 69 – Ле-Мелу 50

Клермон: Диав, Пельмар, Кофрие, Матсима, Нето, Гоналон (Кеита, 76), Гастьен (Маньен, 81), Бутобба (Рашани, 76), Чам, Виржиниюс (Аллевина, 66), Николсон (Кье, 66)

Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Ле Кардиналь, Локо, Ле-Мелу, Маньетти (Мартен, 73), Камара (Думбия, 72; Кудер, 90), Дель Кастийо (Ле Дуарон, 72), Перейра Лаже (Браими, 84), Мунье

Удаления: Рашани 87 – Бизот 87

Лорьян – Реймс 2:0

Голы: Бамба 70, Бакайоко 87

Лорьян: Мвого, Тальби, Туре, Аджей, Ле Бри (Йонгва, 85), Кацерис (Менди, 79), Абержель (Бакайоко, 72), Понко, Луза, Кари (Буанани, 71), Бамба (Дьенг, 71)

Реймс: Диуф, Фоке, Абдельхамид, Окуму (Агбаду, 73), Акьеме (Фофана, 82), Стамбули (Ричардсон, 72), Теума, Мунеци, Ито, Дарами (Боянг, 82), Накамура (Хадра, 71)