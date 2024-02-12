Интрига в Лиге 1 почти умерла. Ницца - Монако 2:3. Видео голов и обзор матча

В матче 21-го тура французской Лиги 1 встречались одни из лидеров чемпионата - вторая "Ницца" и пятый "Монако".

Поединок выдался богатым на события: в первом тайме команды обменялись по голу, во втором довольно быстро вперёд вышли гости, и уже через 4 минуты значительно ухудшил положение "орлят" центральный защитник Данте, получив прямую красную карточку. Тем не менее, через 20 минут "Ницца" всё же сравняла счёт, но последнее слово осталось за "монегасками".

Таким образом, отрыв "ПСЖ" от "Ниццы" теперь составляет 11 очков, а "Монако" вышел на 3-ю позицию Лиги 1.

Лига 1. 21-й тур

Ницца. Альянц Ривьера

Арбитр: Эрик Ваттельлье

"Ницца" - "Монако" 2:3

Голы: Лаборд 37(пен), Гессан 74 - Закария 16, 50, Головин 77