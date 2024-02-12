Буффон: Я уже тогда думал о завершении карьеры, но потом мне позвонили из ПСЖ

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон поделился своими воспоминаниями о переходе в "ПСЖ".

"В конце марта меня спросил агент, действительно ли я хочу завершить карьеру. Я ответил, что уже принял решение, но если выйдут на связь "Реал Мадрид", "Барселона" или "ПСЖ", то я подумаю.

Через несколько недель агент позвонил мне и пригласил на встречу. Я сразу подумал, что это один из тех клубов".