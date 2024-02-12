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Буффон: Я уже тогда думал о завершении карьеры, но потом мне позвонили из ПСЖ

Франция

Джанлуиджи Буффон поделился своими воспоминаниями

Буффон: Я уже тогда думал о завершении карьеры, но потом мне позвонили из ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон поделился своими воспоминаниями о переходе в "ПСЖ".

"В конце марта меня спросил агент, действительно ли я хочу завершить карьеру. Я ответил, что уже принял решение, но если выйдут на связь "Реал Мадрид", "Барселона" или "ПСЖ", то я подумаю.

Через несколько недель агент позвонил мне и пригласил на встречу. Я сразу подумал, что это один из тех клубов".

Буффон объявил о завершении игровой карьеры в августе 2023 года.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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