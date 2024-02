ПСЖ может перехватить у Реала 18-летнего защитника Лилля

"Пари Сен-Жермен" близок к достижению устного соглашения с защитником "Лилля" Лени Йоро. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, столичный клуб провёл переговоры с агентом игрока о персональных условиях контракта. Следующий вопрос, который "ПСЖ" должен согласовать с "Лиллем" - сумма отступных за трансфер Йоро.

Отмечается, что помимо парижан основными претендентами на 18-летнего защитника являются "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль", "Бавария» и "Реал Мадрид".

