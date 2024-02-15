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ПСЖ может перехватить у Реала 18-летнего защитника Лилля
Топ-клубы начали охоту на игрока
MadridXtra
"Пари Сен-Жермен" близок к достижению устного соглашения с защитником "Лилля" Лени Йоро. Об этом сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, столичный клуб провёл переговоры с агентом игрока о персональных условиях контракта. Следующий вопрос, который "ПСЖ" должен согласовать с "Лиллем" - сумма отступных за трансфер Йоро.
Отмечается, что помимо парижан основными претендентами на 18-летнего защитника являются "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль", "Бавария» и "Реал Мадрид".
????????❗???????? #PSG ???????? #LOSC❗— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 15, 2024
PSG are close to reaching a verbal agreement with Lille defender Leny Yoro on personal terms.
????Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich and Real Madrid continue to be linked with Lille's 18-year-old France player. https://t.co/3BqBkHOiqp pic.twitter.com/TdWHLOdHQn
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