Лига 1. 22-й тур

Парк Олимпик Лионне

Лион – Ницца 1:0

Гол: Мангаля 22

"Лион" неожиданно прихлопнул "Ниццу", добыв свою третью победу кряду в Лиге 1. Такой рывок обеспечил подопечным Пьера Сажа резко взлететь аж на 11-ю позицию после старта нового года в зоне вылета. Для "орлят" же это наоборот, третья осечка подряд, и "Монако" и "Брест" могут обогнать представителей Лазурного берега уже в этом туре.

Разницу в матче сделала пушка Ореля Мангаля со средней дистанции в дебюте первого тайма. Тот удар зимнего новичка "ткачей" так и остался единственным ударом в створ со стороны хозяев.

Но этого оказалось достаточно на фоне ужасно блеклой игры подопечных Фариоли у чужих ворот. Статистике верить не стоит, она была абсолютно пустая. Два десятка выстрелов с невыгодных позиций, большая часть из которых издали – вот и весь улов в нападении.

Не помогли гостям даже выходы Терема Моффи и триумфатора КАН Жереми Бога с лавки, не игравших в последние недели. "Ницце" откровенно не хватало скорость в движении мяча, а под конец команда Фариоли выглядела уставшей, обойдясь без финального штурма.

Лион: Антони Лопеш, Мата, Чалета-Цар, Тальяфико, Матич, Мангаля (Фофана, 74), Какре, Мэйтленд-Найлз, Бенрахма (Орбан, 74), Ляказетт, Нуама (Шерки, 79)

Ницца: Булка, Лотомба, Ндайшиме (Клод-Морис, 59), Тодибо, Бар, Сансон (Луше, 71), Росарио, Тюрам, Лаборд (Бога, 59), Гессан (Моффи, 59), Чо (Бальде, 81)