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Не решение руководства ПСЖ. Мбаппе остался на скамейке запасных против Нанта из-за желания Энрике

Франция

Чтобы нападающий отдохнул от тяжелого матча ЛЧ

Не решение руководства ПСЖ. Мбаппе остался на скамейке запасных против Нанта из-за желания Энрике

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке Лиги 1 против "Нанта" форвард Килиан Мбаппе не попал в основной состав команды. Это произошло как раз после того, как стало известно об окончательном желании француза перейти в "Реал".

Фабрицио Романо сообщает, что это решение связано не с требованием руководства клуба, а с желанием главного тренера Луиса Энрике. Он хотел предоставить отдых Мбаппе после матча Лиги чемпионов против "Реала Сосьедад".

Также Романо добавил, что Килиан сообщил клубу о том, что шансов остаться нет. Однако он готов отработать свой контракт во всю силу.

Вчера Мбаппе все-таки появился на поле во втором тайме и отличился в воротах "Нанта" с пенальти. В общей сложности на его счету 21 гол в 20 матчах текущего розыгрыша чемпионата Франции – он с отрывом лучший бомбардир первенства. У ближайших преследователей (Бен Эддер, Дэвид, Ляказетт) по 11 забитых голов.

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Луис Энрике Нант Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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