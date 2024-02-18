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Брест - Марсель: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Сможет ли Марсель снова одолеть Брест
Фото: facebook.com/OlympiqueMarseilleENG
"Брест" опережающий "Марсель" на семь очков, попытается взять реванш за матч первого круга чемпионата Франции. Тогда "пираты" уступили "Марселю" со счетом 2:0.
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"Марсель" недавно сыгравший вничью с донецким "Шахтером" попытается дать бой "красным" не потратив много сил. Ведь на следующей неделе "бело-голубых" ждет ответный матч против украинской команды.
Чемпионат Франции. "Брест" - "Марсель"
18 февраля, 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO
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