  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Брест - Марсель: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брест - Марсель: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Франция

Сможет ли Марсель снова одолеть Брест

Брест - Марсель: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Фото: facebook.com/OlympiqueMarseilleENG

UA-Футбол
Новина українською

"Брест" опережающий "Марсель" на семь очков, попытается взять реванш за матч первого круга чемпионата Франции. Тогда "пираты" уступили "Марселю" со счетом 2:0.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Марсель" недавно сыгравший вничью с донецким "Шахтером" попытается дать бой "красным" не потратив много сил. Ведь на следующей неделе "бело-голубых" ждет ответный матч против украинской команды.

Чемпионат Франции. "Брест" - "Марсель"
18 февраля, 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция Брест - Марсель
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Не решение руководства ПСЖ. Мбаппе остался на скамейке запасных против Нанта из-за желания Энрике
yellow-arrow
Чемпионская эффективность. Нант — ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Лига 1. Нант – ПСЖ 0:2. Ленивые 3 очка и 21-й мяч Мбаппе
Марсель смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости