Брест - Марсель: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

"Брест" опережающий "Марсель" на семь очков, попытается взять реванш за матч первого круга чемпионата Франции. Тогда "пираты" уступили "Марселю" со счетом 2:0.

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"Марсель" недавно сыгравший вничью с донецким "Шахтером" попытается дать бой "красным" не потратив много сил. Ведь на следующей неделе "бело-голубых" ждет ответный матч против украинской команды.

Чемпионат Франции. "Брест" - "Марсель"

18 февраля, 21:45

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