Лига 1. Реймс - Ланс 1:1. Ничья для принципиальных соперников

Лига 1. 22-й тур

Реймс. Стад Огюст-Делон

Арбитр: Бенуа Милло

"Реймс" - "Ланс" 1:1

Голы: Диаките 41 - Саид 45+2

"Реймс": Диуф - Агбаду, Окуму, Абдельхамид - Фокет, Мунесси, Хадра(Хадра), Теума(Дарами), Акьеме(Куду) - Диаките(Ричардсон), Ито(Стамбуле)

"Ланс": Самба - Хусанов, Данзо, Медина - Франковский, Абдул Самед, Менди(Эль Айнауи), Чавез(Айдара) - Томассон(Сотока), Фюльжени(Да Кошта) - Саид(Гилавоги М.),

Предупреждения: Диаките, Окуму - Хусанов, Медина

Франк Эз после еврокубкового поединка против "Фрайбурга", который завершился со счетом 0:0, провел глубокую ротацию, было заменено сразу 8 игроков в стартовом составе "Ланса". Очевидно, что Лига Европы имеет большое значение для "кроваво-золотых", поэтому акцент в подготовке делался именно к матчу с немецкой командой, но в нынешнем положении гости не могут себе позволить терять очки в чемпионате.

К поединку "Ланс" подошел на шестом месте в лиге, "Реймс" расположился на 8 строчке, разрыв между командами составлял всего пять очков, команда Вилла Стилла в четырех матчах подряд не знала вкуса побед, поэтому хозяева вышли на поле очень заряженными, что как не победа над принципиальным соперником может вернуть веру в команду, у которой игровой спад.

"Ланс" начал неплохо, но была заметна определенная скованность в действиях игроков, все же состав не боевой, гостям даже удался быстрый гол, правда его отменили из-за офсайда. Впоследствии хозяева начали перехватывать инициативу и диктовать свою игру, они больше владели мячом и постепенно подходили к владениям Самбы.



Почти весь первый тайм команды играли без ворот, обострений минимум, ударов в створ ворот не было вплоть до 41 минуты, именно в этот момент хозяева повели в счете, отличился Диаките, который откликнулся на прострел Ито и опередил и голкипера, и защитника гостей. Но хозяевам не удалось уйти на перерыв выигрывая, уже в компенсированное время Франковский навесил в штрафную площадь на Саида, которого никто не прикрывал, Уэсли ударом головой сравнивает счет.

С началом второго тайма команды заиграли активнее, было много прессинга, борьбы, соперники играли на хороших скоростях, чувствовалась заряженность команд на победу.

Моменты начали возникать у ворот обеих команд, но защитники сегодня играли на высоте и отвели много угрозы, особо следует отметить игру "Реймса" в обороне, хозяева шли большими силами вперед, и во время контратак у ворот Диуфа бывало горячо. Тем не менее до акцентированных ударов доходило редко, в створ ворот команды за второй тайм пробили лишь однажды, это сделали хозяева.

Во втором тайме "Ланс" был чуть ближе к голу, однако счет так и остался ничейным, но гости вряд ли будут расстроены таким результатом, "Реймс" хоть и находится не в лучших кондициях, но одно очко на выезде против 8 команды лиги можно записать себе в актив, учитывая то, что этот поединок происходит между двухматчевым противостоянием "кроваво-золотых" в Лиге Европы.