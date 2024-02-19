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В ПСЖ признали, что Мбаппе перейдёт в Реал

Франция

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В ПСЖ признали, что Мбаппе перейдёт в Реал

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Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи признал в частных беседах, состоявшихся на этих выходных, что соглашение с мадридским "Реалом" относительно трансфера Килиана Мбаппе - закрыто.

Как стало известно AS, в эти выходные в Дохе президент "ПСЖ" провел несколько встреч с людьми из своего близкого окружения, и в одной из бесед буквально сказал, что "Мбаппе на 100% перейдёт в "Реал".

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет 5-летний контракт с "королевским клубом", а официально о трансфере будет объявлено 1-го июля этого года.

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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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