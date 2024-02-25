Лига 1. Ланс – Монако 2:3. Минамино вырывает важные 3 очка

Лига 1. 23-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Монако 2:3

Голы: Ваи 31, Саид 77 – Балогун 19, Минамино 30, 90+2

На 82-й минуте Балогун не реализовал пенальти (вратарь)

Невероятно драматичным выдался поединок на "Боллар-Делелис", результат которого может существенно повлиять на шансы соперников на попадание в еврокубки. Хозяева в случае победы могли сравнять с "Монако" по очкам и продолжить борьбу даже за ЛЧ. Однако поздний гол Минамино позволил гостям вырвать 3 очка и серьёзно оторваться от подопечных Франка Эса.

Дебютные полчаса были для "кроваво-золотых" сущим провалом. Пропустили от Балогуна, который не заметил Данзо и расстрелял вратаря. Затем травму получил латераль команды Чавес, после чего Минамино удвоил перевес ударом из пределов вратарской.

Но "Ланс" и не думал сдаваться. Буквально в следующей атаке Ваи классный ударом в нижний угол сократил отставание. И с этого момента началась полная доминация "Ланса". Агилар и дважды Франковски могли давно сравнивать, но в итоге это сделал Саид за четверть часа до конца игры.

В тот момент казалось, что если кто и выиграет матч, так это "Ланс". Но "Монако" мгновенно переключился. Балогун заработал пенальти и мог оформлять дубль, однако Самба потащил его нехитрый удар. В пределах одной минуты Самба ещё раз справился с опасным ударом Балогуна со стандарта.

Дело близилось к финальному свистку, как "Монако" поймал хозяев на контратаке. Минамино круто раскрутил Медину и удар в дальний угол с левой ноги. 2:3. "Монако" продолжает бороться за топ-3 и ждёт результатов "Лилля" и "Ниццы". "Ланс" же сегодня фактически попрощался с шансами на ЛЧ, хотя в игре следующего тура против "Ниццы" они могут попробовать вернуться в гонку.

Ланс: Самба – Агилар, Гради (Сотока, 46), Данзо, Медина, Чавес (Франковски, 24) – Менди, Диуф (Эль-Энауи, 71) – Томассон (Саид, 70), да Кошта (Сишуба, 88) – Ваи

Монако: Маецки – Синго, Марипан, Салису, Уаттара (Диоп, 63) – Минамино, Закария, Фофана, Головин – Бен-Йеддер (Бен-Сегир, 71), Балогун