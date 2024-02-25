Лига 1. 23-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Монпелье 4:1

Голы: Ндиай 31, Обамеянг 43, 62 (п), Сако 82 (аг) – Аль-Тамари 5

Очередной результативный матч Пьера-Эмерика Обамеянга принёс "Марселю" первую победу в Лиге 1 в новом году. Габонец был центральной фигурой встречи с "Монпелье", оформив дубль и создал большую часть угрозы у ворот соперника. Также это вторая победа для Жана-Луи Гассе в двух матчах с момента назначения.

Впрочем, победа, а тем более разгромная, казалась весьма далёкой для Олимпика в дебюте встречи. Аутсайдер успешно стартовал, и уже на 5-й минуте Аль-Тамари открыл счёт после ужасной ошибки Жиго. Ещё через 5 минут хозяева пропустили выход 2 в 2 на свои ворота. А затем Ферри после углового едва не удвоил перевес, но его удар приняла на себя штанга.

Как и в ответной игре с "Шахтёром", "Марсель" снова атаковал массированно и прямолинейно. С бесконечными забросами в чужую штрафную без чётких адресатов. Впрочем, даже такой футбол даёт плоды, когда есть перевес в классе. В середине тайма в ходе такой навалы гости забыли у себя в штрафной Ндиайа, который мощно пробил в ближний угол и сравнял счёт на табло.

А ближе к перерыву подключился Обамеянг. Габонец легко избавился от опеки Сако и откликнулся на прострел Мбемба на дальней штанге. Гости до перерыва ответили ещё одним попаданием в штангу после углового, но на этом их острота со стандартов в этой игре сникла.

Зато Обамеянг только начал своё шоу. В дебюте второй половины габонец хитро открылся перед воротами и после быстрого розыгрыша штрафного едва не пробил Лекомта с близкого расстояния. Через пару минут экс-форвард "Челси" в контратаке отправлял на ворота Ндиайа, но того сбил Куяте у себя в штрафной. Пенальти исполнил Обама, разведя вратаря и мяч в разные углы.

Напоследок Обамеянг должен был оформлять хет-трик, но Сако отнял гол у форварда, самостоятельно отправив мяч в сетку ворот своей команды. Ещё один шанс на третий был в компенсированное время, но Лекомт снова выиграл дуэль у Пьера-Эмерика. 4:1.

Марсель: Лопес – Мбемба, Жиго (Меите, 84), Балерди, Мерлен (Гарсия, 64) – Кондогбиа (Гуйе, 64), Верету (Унаи, 81), Харит – Сарр, Ндиай (Онана, 81), Обамеянг

Монпелье: Лекомт – Хефти (Адамс, 70), Сако, Куяте, Саньян, Силла – Ферри (Файяд, 70), Шотар, Саванье (Леруа, 71) – Норден (Кулибали, 78), Аль-Тамари (Карамо, 78)