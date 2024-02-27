Кубок Франции. Лион – Страсбур 0:0 (пен. 4:3). Олимпик первым выходит в полуфинал

Кубок Франции, 1/4 финала

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Страсбур 0:0 (пен. 4:3)

"Лион" стал первым полуфиналистом Кубка Франции, обыграв "Страсбур" в серии пенальти. На фоне провальной кампании в Лиге 1 успех в национальном кубке выглядит единственной возможностью пробиться в еврокубки. Впрочем, в турнире остаются ПСЖ, "Ницца" и "Ренн", потому задача простой не будет. Тем не менее, констатируем 4-й полуфинал для клуба з 6 лет.

Несмотря на большое количество ударов (30 на двоих), встреча носила максимально закрытый характер. Подопечные Патрика Виейра явно приехали запарковаться, и им это удалось. Как итог – по одному удару в створ за 90 минут у каждой из сторон. "Лион" угрожал исключительно со стандартов – Бенрахма едва не закрутил сухой лист с углового, но попал в штангу.

С тех же угловых с пределов вратарской в первом тайме пробивал Чалета-Цар, а после перерыва – Ляказетт. Оба раза мяч пролетел сильно мимо ворот. Был ещё неплохой выстрел Гифта Орбана (заменил Ляказетта после небольшого повреждения) ближе к концовке основного времени, но вратарь взял его удар.

В итоге всё решилось в лотерее, где проявил себя резервный кипер "ткачей" Лукас Перри, потянувший первый удар в серии. Последним пробивал капитан "Страсбура" Люка Перрен, но его выстрел прошёл выше ворот. У "Лиона" забили все – Какре, Орбан, Мэйтленд-Найлз и Шерки.

Лион: Лукас Перри, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико (Мата, 90), Матич, Мангаля (Шерки, 77), Какре, Мэйтленд-Найлз, Бенрахма, Ляказетт (Орбан, 66), Нуама (Фофана, 77)

Страсбур: Беллааруш, Гильбер (Нжингула, 87), Перрен, Дукуре, Соу, Делен, Мванга (Сеная, 87), Сиссоко, Гамейро (Эмега, 64), Баква, Анжело Габриэл (Диарра, 46)