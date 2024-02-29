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Луис Энрике: Уверен, что в следующем году у нас будет намного лучший состав

Франция

Наставник ПСЖ сохраняет оптимизм

Луис Энрике: Уверен, что в следующем году у нас будет намного лучший состав

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился ожиданиями на следующий сезон.

"Если все пойдет по плану - я уверен, что в следующем сезоне у нас будет намного лучший состав. Я в этом убежден.

В защите, в нападении, с физической и технико-тактической точки зрения… мы станем лучше. Нет сомнения", - цитирует испанского специалиста журналист Фабрицио Романо.

После 23-х туров "ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Следующий матч в рамках Лиги 1 парижский клуб проведёт завтра, против "Монако", в 20:00 по Киеву.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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