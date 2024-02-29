Луис Энрике: Уверен, что в следующем году у нас будет намного лучший состав

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился ожиданиями на следующий сезон.

"Если все пойдет по плану - я уверен, что в следующем сезоне у нас будет намного лучший состав. Я в этом убежден.

В защите, в нападении, с физической и технико-тактической точки зрения… мы станем лучше. Нет сомнения", - цитирует испанского специалиста журналист Фабрицио Романо.