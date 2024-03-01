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Монако - ПСЖ: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Франция

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Монако - ПСЖ: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

leparisien.fr

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч 24-го тура Лиги 1 сезона 2023/24 пройдет первого марта в Монако. Там одноименный коллектив сыграет против действующего чемпиона и лидера первенства ПСЖ.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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