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Монако - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция

Монако - ПСЖ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Монако - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

butfootballclub.fr

Новина українською

Чемпионат Франции в Украине не очень популярен, но, возможно, и недооценен. Такие матчи как "Монако" - ПСЖ – это всегда горячо, всегда страстно.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Игра состоится в пятницу, первого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Лига 1

"Монако" - ПСЖ

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Монако - ПСЖ
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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