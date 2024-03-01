  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Брест не сможет принимать матчи Лиги чемпионов в случае выхода в ЛЧ - стадиону клуба больше ста лет
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брест не сможет принимать матчи Лиги чемпионов в случае выхода в ЛЧ - стадиону клуба больше ста лет

Франция

Неприятное известие для возможного дебютанта ЛЧ

Брест не сможет принимать матчи Лиги чемпионов в случае выхода в ЛЧ - стадиону клуба больше ста лет

Eurosport

Новина українською

"Брест" готовится к историческому сезону под руководством тренера Эрика Руа.

Французский клуб никогда не финишировал выше 8-го места в Лиге 1, но в настоящее время занимает вторую строчку в чемпионате, и находится на пути к автоматическому выходу в групповой этап Лиги чемпионов.

Впрочем, есть одна проблема - домашний стадион "Бреста" под названием "Франсис Ле Бле" не соответствует стандартам УЕФА для проведения игр самого престижного турнира Старого Света.

По данным Le Télégramme, регламентом УЕФА предусмотрены четыре категории стадионов, и только 4-я категория может принимать поединки Лиги чемпионов. В настоящее время "Франсис Ле Бле" относится ко второй категории, что означает, что на нем будет разрешено принимать только игры 1-го и 2-го квалификационных раундов ЛЧ или матчи Лиги конференций.

Единственный выход для "Бресту" заключается в нахождении другого стадиона для приёма соперников в рамках Лиги Чемпионов, поскольку работы по восстановлению 102-летнего стадиона будут трудоемкими и дорогостоящими.

По теме
yellow-arrow
Монако - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
yellow-arrow
Монако - ПСЖ: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
"Это певец?" Луис Энрике ответил на слухи о переходе Леао в ПСЖ
Стадион Лига чемпионов Брест
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Le Telegramme
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости