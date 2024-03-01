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Брест не сможет принимать матчи Лиги чемпионов в случае выхода в ЛЧ - стадиону клуба больше ста лет
Неприятное известие для возможного дебютанта ЛЧ
Eurosport
"Брест" готовится к историческому сезону под руководством тренера Эрика Руа.
Французский клуб никогда не финишировал выше 8-го места в Лиге 1, но в настоящее время занимает вторую строчку в чемпионате, и находится на пути к автоматическому выходу в групповой этап Лиги чемпионов.
Впрочем, есть одна проблема - домашний стадион "Бреста" под названием "Франсис Ле Бле" не соответствует стандартам УЕФА для проведения игр самого престижного турнира Старого Света.
По данным Le Télégramme, регламентом УЕФА предусмотрены четыре категории стадионов, и только 4-я категория может принимать поединки Лиги чемпионов. В настоящее время "Франсис Ле Бле" относится ко второй категории, что означает, что на нем будет разрешено принимать только игры 1-го и 2-го квалификационных раундов ЛЧ или матчи Лиги конференций.
Единственный выход для "Бресту" заключается в нахождении другого стадиона для приёма соперников в рамках Лиги Чемпионов, поскольку работы по восстановлению 102-летнего стадиона будут трудоемкими и дорогостоящими.
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