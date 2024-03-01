Владелец Лиона: Кого заинтересует французская лига?

Джон Текстор, владелец "Олимпик Лиона", раскритиковал "Пари Сен-Жермен" в Лиге 1.

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"Кто будет интересоваться французской лигой и смотреть ее по телевизору, если уже знает, кто победит. Все соревнуются за второе место, а одна и та же команда выигрывает Лигу 1 каждый год".

С тех пор как компания Qatari Sports Investment (QSI) купила "ПСЖ", клуб девять раз выигрывал Лигу 1. Только две другие команды ("Монако" в сезоне 2016/17 и "Лилль" - 2020/21) выиграли высший дивизион Франции за этот период.