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ПСЖ является фаворитом на подписание Виктора Осимхена

Франция

Виктор Осимхен может перейти в Лигу 1

ПСЖ является фаворитом на подписание Виктора Осимхена

transfermarkt

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"ПСЖ" рассматривает Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе, поскольку форвард решил покинуть клуб летом.

По данным издания The Independent, Осимхен станет одной из главных целей "ПСЖ". Интерес к форварду "Наполи" также проявляет "Арсенал" и "Челси". Подписание Виктора обойдется в 130 млн евро - сумму его отступных.

Осимхен в этом сезоне Серии А сыграл 16 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
independent
Опубликовал: Екатерина Власова
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