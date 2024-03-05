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ПСЖ является фаворитом на подписание Виктора Осимхена
Виктор Осимхен может перейти в Лигу 1
transfermarkt
"ПСЖ" рассматривает Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе, поскольку форвард решил покинуть клуб летом.
По данным издания The Independent, Осимхен станет одной из главных целей "ПСЖ". Интерес к форварду "Наполи" также проявляет "Арсенал" и "Челси". Подписание Виктора обойдется в 130 млн евро - сумму его отступных.
Осимхен в этом сезоне Серии А сыграл 16 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:independent
Опубликовал: Екатерина Власова
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