ПСЖ является фаворитом на подписание Виктора Осимхена

"ПСЖ" рассматривает Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе, поскольку форвард решил покинуть клуб летом.

По данным издания The Independent, Осимхен станет одной из главных целей "ПСЖ". Интерес к форварду "Наполи" также проявляет "Арсенал" и "Челси". Подписание Виктора обойдется в 130 млн евро - сумму его отступных.

Осимхен в этом сезоне Серии А сыграл 16 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.