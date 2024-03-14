Кубок Франции. 1/4 финала

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Ницца 3:1

Голы: Мбаппе 14, Руис 33, Бералдо 60 – Лаборд 37

ПСЖ берёт уверенный реванш у "Ниццы" за сентябрьское поражение в чемпионате, одолев подопечных Франческо Фариоли на пути к полуфиналу Кубка Франции. В 1/2 команду Луиса Энрике уже ждёт "Ренн", единственный серьёзный соперник на пути к золотому дублю столичного клуба.

В сравнении с личной дуэлью, которая проходила ранней осенью, общий рисунок на игру у обоих команд не поменялся. Другое дело, что коллектив Энрике заметно прибавил в содержании – куда более слажено играет на мяче, в состоянии выжать угрозу из позиционной атаки, а главное сильно реагирует на потерю.

Сегодня контпрессинг парижан оставил гостей с Лазурного берега фактически без контригры. А также создавал моменты для самого ПСЖ. Именно после двух высоких перехватов хозяева забили оба своих мяча в первом тайме.

В первой результативной атаке Тюрам потерял на своей половине, и после сольного прохода Ли Кан Ина Мбаппе разыграл роскошную стенку с Руисом и открыл счёт ударом между ног Булке. В средине тайма Булка уже грубо ошибся на мяче, отпасовав на Дембеле, а затем в панике потерял ворота, которые легко расстрелял тот же Фабиан.

Руис оформил 1+1, но главными действующими лицами тайма были Ли Кан Ин и Дембеле. Кореец играл свободную восьмёрку, и когда правый защитник Заир-Эмери инвертировался в центр, Ли вместе с Дембеле терзал фланг соперника. После прохода Дембеле мог уже на 5-й минуте забивать Рамуш, а затем уже проход Ли Кан Ина позволил прорваться в контратаку, которую Рамуш обязан был реализовывать, но пробил выше ворот с выгодной позиции.

Впрочем, у этого смелого сочетания были и слабости. Жереми Бога его здорово подчеркнул на 37-й минуте, создав по сути единственный момент гостей за матч. Ивуариец дерзко прошёл центром, не заметив ни номинального центрхава Заира-Эмери, ни Эрнандеса, ни Бералду. В итоге Бога остановил лишь Витинья, но после рикошета мяч пришёл к Лаборду, который до перерыва отыграл один мяч.

Во втором тайме "Ницца" 15 минут оставалась в игре. Подопечные Фариоли пытались играть смелее, комбинировать и атаковать фланги. Но ключевое слово "пытались" – ПСЖ инициативу не отдал. Успокоил игру, а затем поставил точку со стандарта. Хитрый короткий розыгрыш дуэта Ли Кан Ина и Дембеле позволили приземлить линию обороны "Ниццы", после чего Бералдо замкнул навес Витиньи, забив свой первый гол в европейском футболе.

Последние полчаса интрига была мертва. А вернее её легко убил ПСЖ. Не помогли даже 10 компенсированных минут, за которые "орлята" считанные разы вышли со своей половины поля через пас. 3:1. Умение сохранять результат без нервов и качественная игра без мяча – это два новшества, которые привнёс лично Энрике.

ПСЖ: Доннарумма – Заир-Эмери, Эрнандес, Лукас Бералдо (Данилу Перейра, 83), Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис (Угарте, 83) – Дембеле, Гонсалу Рамуш (Барколя, 74), Мбаппе

Ницца: Булка – Лотомба (Менди, 87), Тодибо, Данте, Бар (Перро, 87) – Сансон (Клод-Морис, 78), Росарио, Тюрам – Лаборд (Моффи, 66), Гессан (Чо, 78), Бога